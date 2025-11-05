Трамп: Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям

Казахстан стал первой азиатской страной, которая присоединяется к Авраамовым соглашениям. Официальная церемония подписания документа состоится вскоре, объявил Трамп.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что к Авраамовым соглашениям присоединяется еще одно государство – Казахстан.

"Казахстан - первая страна за время моего второго президентского срока, которая присоединяется к соглашениям Авраама, первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру"

– Дональд Трамп

Президент США добавил, что вскоре объявит о проведении официальной церемонии подписания соглашения.

По мнению Трампа, в будущем к соглашениям подключатся и другие страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сейчас находится в Вашингтоне. По словам президента США, был проведен телефонный разговор с участием Токаева и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Казахстан стал первой страной в Азии, примкнувшей к соглашениям Авраама, при этом этот шаг носит скорее символически характер, так как между Казахстаном и Израилем давно установлены дипломатические отношения и совершаются контакты властей и взаимные визиты.