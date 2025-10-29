Трамп хочет помирить Южную и Северную Корею

Трамп намерен взяться за урегулирование еще одного конфликта. Он хочет установить мер на Корейском полуострове.

Президент США Дональд Трамп, который сегодня прибыл в Южную Корею на саммит АТЭС, заявил, что намерен уладить конфликт между Южной и Северной Кореей.

"Я знаю, что вы на Корейском полуострове официально находитесь в состоянии войны, но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить"

– Дональд Трамп

Американский лидер на встрече с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном пообещал "очень усердно работать" над урегулированием на Корейском полуострове с командой президента Республики Корея и "со многими другими людьми".

Ли Чжэ Мён вручил Дональду Трампу высшую государственную награду Республики Корея, признавая заслуги президента США в вопросе урегулирования на Корейском полуострове. Трамп был удостоен Большого ордена мугунхва и копии золотой короны периода Силла.