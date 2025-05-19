Вестник Кавказа

Трамп хочет более тесных отношений с Путиным – СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Глава Белого дома по-прежнему хочет сблизиться с главой российского государства. Несколько дней назад они провели длительный телефонный разговор.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет сближения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщают американские чиновники.

По данным журнала Atlantic, после возвращения в Белый дом Трамп поручил советникам заняться планированием встречи с президентом России.

В связи с этим, как ожидается, в скором времени Белый дом снова рассмотрит возможность личной встречи лидеров двух стран.

Источники издания отмечают, что Трамп собирается нормализовать отношения с Россией и поговорить о торговой сделке, которая затронет редкоземельные минералы из РФ.

В начале этой недели Путин и Трамп провели телефонные переговоры, длившиеся более 2 часов.

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