Трамп готовит санкции против российского "теневого флота" – СМИ

Financial Times: Администрация Дональда Трампа планирует наложить санкции на корабли российского нефтяного "теневого флота".

Белый дом рассматривает ввод рестрикций против российского "теневого флота", если Москва в ближайшее время не достигнет перемирия с Киевом, информирует Financial Times (FT).

Согласно информации источников, санкции будут "простым первым шагом" для давления на РФ. Также поступает информация, что меры против судов обсуждаются в числе других санкций.

Если угрозы Вашингтона будут реализованы, это станет первым случаем санкций против РФ с начала президентства Дональда Трамп.