Вестник Кавказа

Трамп готовит санкции против российского "теневого флота" – СМИ

Трамп готовит санкции против российского "теневого флота" – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Financial Times: Администрация Дональда Трампа планирует наложить санкции на корабли российского нефтяного "теневого флота".

Белый дом рассматривает ввод рестрикций против российского "теневого флота", если Москва в ближайшее время не достигнет перемирия с Киевом, информирует Financial Times (FT). 

Согласно информации источников, санкции будут "простым первым шагом" для давления на РФ. Также поступает информация, что меры против судов обсуждаются в числе других санкций. 

Если угрозы Вашингтона будут реализованы, это станет первым случаем санкций против РФ с начала президентства Дональда Трамп.

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