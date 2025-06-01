Трамп готов встретиться с лидерами России и Украины

Американский лидер открыт к трехсторонней встрече с президентами России и Украины. Он также выступает за то, чтобы они провели переговоры без посредников.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов поучаствовать в возможной трехсторонней встрече с коллегами из России и Украины. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома.

"Президент уже говорил, что открыт к этому (ко встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским – прим. ред), если до этого дойдет"

– Кэролайн Левитт

При этом она указала на то, что американский лидер настаивает на том, что лидерам РФ и Украины необходимо провести прямые переговоры между собой.

"Но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели за стол переговоров вместе. Мы видели, что сегодня они (делегации) это сделали по его инициативе. Что касается отношения президента к этим переговорам и тому, что там происходило, – я предоставлю ему возможность самому высказаться"

– представитель Белого дома

Напомним, второй раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле в понедельник Как ожидается, следующий раунд снова пройдет в этом городе Турции.