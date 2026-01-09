Вестник Кавказа

Трамп допустил удар США по Ирану в связи с протестами

© Фото: Белый дом
США рассматривают различные шаги в отношении Ирана на фоне беспорядков в стране, сообщил Трамп. Возможен новый удар США по Ирану.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон всерьез рассматривает возможность ответа на события в Иране, в том числе силового.

"Мы изучаем некоторые очень серьезные варианты (ответа на события в Иране). Мы примем решение"

– Дональд Трамп

По его словам, в списке возможных мер – силовой ответ. "Такая возможность рассматривается", ответил он на соотвествующий вопрос журналистов на борту своего самолета на пути из поместья во Флориде в Вашингтон. 

Во вторник 13 января американский лидер намерен провести совещание с членами Совета нацбезопасности для обсуждения действий в отношении Тегерана. По данным CNN, рассматриваются следующие варианты:

  • удары по иранским службам безопасности;
  • кибератаки против вооруженных сил и объектов режима;
  • новые санкции в отношении представителей руководства ИРИ или экономики (энергетика, банковский сектор);
  • предоставление протестующим интернета Starlink.

Высокопоставленный чиновник Белого дома уточнил CNN, что США не планируют вводить войска в Иран.

Ранее Трамп рассказал, что Вашингтон поддерживает контакт с оппозиционными силами в Иране, а также что США готовности "прийти на помощь" участникам акций протеста, который не стихают уже две недели. По  мнению американского лидера, "Иран стремится к свободе" и США готовы помочь.

