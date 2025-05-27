Руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Милана Базарова заявила, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос в восемь раз за последние восемь лет, что стало результатом политики лидеров двух стран.
"Мы подписали договор о союзнических отношениях, а также учредили Высший межгосударственный совет между Азербайджаном и Узбекистаном. Это стало основой для углубления взаимодействия в различных сферах"
– Милана Базарова
По словам Базаровой, объем совместных производств вырос пятикратно.
Исследователь также отметила, что страны активно работают над замещением импорта из третьих стран за счет ресурсов экономик Азербайджана и Узбекистана.
Ранее нефтегазовые компании России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в области декарбонизации.