Азербайджан активно развивает торгово-экономические связи с Узбекистаном: товарооборот между странами вырос в восемь раз.

Руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Милана Базарова заявила, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос в восемь раз за последние восемь лет, что стало результатом политики лидеров двух стран.

"Мы подписали договор о союзнических отношениях, а также учредили Высший межгосударственный совет между Азербайджаном и Узбекистаном. Это стало основой для углубления взаимодействия в различных сферах"

– Милана Базарова

По словам Базаровой, объем совместных производств вырос пятикратно.

Исследователь также отметила, что страны активно работают над замещением импорта из третьих стран за счет ресурсов экономик Азербайджана и Узбекистана.

Ранее нефтегазовые компании России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в области декарбонизации.