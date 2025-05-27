Вестник Кавказа

Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос в восемь раз

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан активно развивает торгово-экономические связи с Узбекистаном: товарооборот между странами вырос в восемь раз.

Руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Милана Базарова заявила, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос в восемь раз за последние восемь лет, что стало результатом политики лидеров двух стран. 

"Мы подписали договор о союзнических отношениях, а также учредили Высший межгосударственный совет между Азербайджаном и Узбекистаном. Это стало основой для углубления взаимодействия в различных сферах"

– Милана Базарова 

По словам Базаровой, объем совместных производств вырос пятикратно. 

Исследователь также отметила, что страны активно работают над замещением импорта из третьих стран за счет ресурсов экономик Азербайджана и Узбекистана. 

Ранее нефтегазовые компании России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в области декарбонизации.

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