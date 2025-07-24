Токаев осенью приедет в Россию

Глава казахстанского государства планирует в скором времени посетить Москву. Визит состоится в последний месяц осени.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует ближайшей осенью посетить Россию. Об этом поведал пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай после сегодняшней беседы казахстанского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что визит планируется в ноябре.
"Президент Казахстана заявил, что придает особое значение предстоящему в ноябре данного года государственному визиту в Москву, целью которого будет углубление всестороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества"
– Руслан Желдибай
Он также указал на то, что пятничный разговор лидеров двух стран был дружеским и носил доверительный характер. Особое внимание стороны уделили украинскому урегулированию.