Токаев оценил важность предстоящей поездки в Россию

Через две недели состоится визит президента Казахстана Москву. В ходе этой поездки стороны планируют подписать ряд важных документов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает предстоящую поездку в Россию "рубежным событием". Об этом он заявил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, прошедшей 31 октября в Астане.

"Мы готовимся к государственному визиту в Москву 12 ноября. Считаем, что это рубежное событие в наших отношениях"

– Касым-Жомарт Токаев

Он также отметил, что в ходе визита в российскую столицу состоится подписание важных документов, которые окажут серьезное влияние на дальнейший ход двустороннего сотрудничества.

На прошлой неделе в Москве прошла встреча омбудсменов России и Казахстана. Стороны поговорили о взаимодействии в правозащитной сфере и об опыте в области защиты гражданских прав и свобод.