Токаев назначил нового посла в США

Власти Казахстана определились с новым послом республики в Вашингтоне. Им стал Ильясов, до этого момента занимавший пост посла в Лондоне.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым назначил послом в США Магжана Ильясова.

Согласно указу, Ильясов назначается Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Соединенных Штатах. Другим указом президент республики освободил дипломата от должности посла в Великобритании и Северной Ирландии, а также в Ирландии и Исландии по совместительству.

Ильясов был послом в Великобритании с 2022 года.

На пост посла в США от заступает после Ержана Ашикбаева, который в сентябре был отправлен в отставку, а затем назначен первым замглавы МИД Казахстана.