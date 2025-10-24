"Терекалмаз" начнет экспорт кабардино-балкарской техники в Грузию и Иран

Российское предприятие "Терекалмаз" расширяет экспортную географию: на выставке в Турции были подписаны соглашения на поставку продукции в Грузию, Иран и Египет.

Высокотехнологичные алмазные устройства, предназначенные для геологоразведки и буровых работ, в скором времени начнет поставлять кабардино-балкарское предприятие "Терекалмаз" в Грузию, Иран и Египет.

Соответствующие контракты были подписаны сегодня в турецком Измире, на полях выставки горнорудной промышленности. "Терекалмаз" не первый год сотрудничает с турецкими горняками и известен в Турции как надежный поставщик надежного оборудования.

Грузинские, иранские и египетские геологи прежде не работали с "Терекалмазом", и выставка в Измире стала удачной площадкой для их знакомства и договоренностей о поставках предварительных партий оборудования, рассказали в администрации главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

"По итогам встреч заключены контракты на поставку пробной партии алмазного породоразрушающего инструмента новым клиентам, ранее не работавшим с заводом"

– пресс-служба главы КБР

Отметим, что "Терекалмаз" также экспортирует алмазные устройства в Беларусь, Казахстан, Бельгию и США.