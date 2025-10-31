Вестник Кавказа

Темы для переговоров Путина и Токаева готовят Россия и Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
© Фото: сайт Кремля
Визит президента Казахстана в Россию состоится через полтора недели. В настоящее время стороны обсуждают круг тем, которые будут обсуждаться на встрече лидеров двух стран.

Профильные министерства и ведомства занимаются проработкой списка тем для ноябрьских переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом поведал Алексей Шевцов, заместитель секретаря Совета безопасности РФ.

Он отметил, что у Москвы и Астаны всегда большой круг вопросов, которые необходимо обсуждать.

"С Республикой Казахстан у нас всегда большой объем вопросов, которые обсуждаются, тем более вопросы на высшем уровне. И, конечно же, готовится не только МИД, но и другими ведомствами, министерствами список тем для переговоров между двумя лидерами"

– Алексей Шевцов

Ранее сообщалось, что Токаев прилетит в Москву 12 ноября. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
870 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.