Темы для переговоров Путина и Токаева готовят Россия и Казахстан

Визит президента Казахстана в Россию состоится через полтора недели. В настоящее время стороны обсуждают круг тем, которые будут обсуждаться на встрече лидеров двух стран.

Профильные министерства и ведомства занимаются проработкой списка тем для ноябрьских переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом поведал Алексей Шевцов, заместитель секретаря Совета безопасности РФ.

Он отметил, что у Москвы и Астаны всегда большой круг вопросов, которые необходимо обсуждать.

"С Республикой Казахстан у нас всегда большой объем вопросов, которые обсуждаются, тем более вопросы на высшем уровне. И, конечно же, готовится не только МИД, но и другими ведомствами, министерствами список тем для переговоров между двумя лидерами"

– Алексей Шевцов

Ранее сообщалось, что Токаев прилетит в Москву 12 ноября.