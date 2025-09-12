Вестник Кавказа

Темой беседы глав МИД Турции и Ирана стали двухсторонние отношения

Темой беседы глав МИД Турции и Ирана стали двухсторонние отношения
© Фото: IRNA
Главы внешнеполитических ведомств Турции и Ирана Хакан Фидан и Сейед Аббас Аракчи сегодня провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили двухсторонние отношения и региональные процессы.

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и его иранского коллеги Сейеда Аббаса Аракчи, основной темой которого стали вопросы двусторонних отношений, сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе беседы глава иранской дипломатии отметил важность расширения консультаций с целью обеспечения мира и стабильности в регионе, подчеркнув: Иран готов оказать Турции содействие в этих усилиях, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Министр иностранных дел Турции в ходе беседы подчеркнул значимость коллективных усилий всех государств для сохранения мира и стабильности в регионе.

Также главы внешнеполитических ведомств двух стран отметили усилия, прилагаемые для снижения напряженности между Пакистаном и Афганистаном, и обсудили другие региональные и международные процессы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
605 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.