Тела погибших в авиакатастрофе военных доставили из Грузии в Турцию

В Турции совершил посадку самолет с телами военнослужащих страны, погибших в авиакатастрофе в Грузии. Их уже передали в медцентр для проведения первичной экспертизы.

В Анкару доставили тела военнослужащих Турции, которые погибли в результате крушения военного самолета C-130 в Грузии. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

По их данным, тела уже передали сотрудникам медцентра для проведения первичной экспертизы. После того, как личности погибших будут установлены, тела передадут для захоронения.

Церемония прощания с военнослужащими запланирована на 14 ноября.

Напомним, 11 ноября на территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет ВВС Турции. Жертвами трагедии стали 20 человек.