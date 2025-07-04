Вестник Кавказа

Тель-Авив выступил против условий ХАМАС о перемирии

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильские власти посчитали условия о перемирии ХАМАС неприемлемыми, однако намерены продолжать переговорный процесс.

В офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху назвали условия о перемирии, представленные ХАМАС, неприемлемыми. 

"Изменения, которые ХАМАС стремится внести в катарское предложение, были представлены нам вчера вечером, и они неприемлемы для Израиля"

– заявление офиса Биньямина Нетаньяху 

Несмотря на критику предложений палестинского движения, Израиль намерен участвовать в непрямых переговорах. Представители еврейского государства уже направились в Доху для проведения консультаций. 

Как отмечает The Times of Israel, ХАМАС предлагает распределять гуманитарную помощь в Газе через структуры ООН (Израиль, запретивший БАПОР, делает это через частную организацию). Кроме того, палестинское движение потребовало отвод ЦАХАЛ на позиции, которые израильская армия занимала в марте. Также ХАМАС выступает за прекращение огня до заключения соглашения.

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