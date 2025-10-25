Тегеран выстраивает стратегические отношения с Исламабадом

Отношения между Ираном и Пакистаном могут быть подняты до уровня стратегического партнерства, заявил сегодня секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани.

Иран и Пакистан играют огромное значение в региональных процессах, а нынешний уровень отношений между Тегераном и Исламабадом обладает потенциалом для перехода к устойчивому стратегическому партнерству, заявил сегодня на встрече с министром внутренних дел Пакистана Сайедом Мохсином Накиви секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани.

В проходящих в регионе процессах геополитическое значение Ирана и Пакистана имеют огромное значение, подчеркнул Лариджани, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Глава МВД Пакистана подчеркнул: Иран является для Пакистана "дружественной, братской и партнерской страной", а Исламабад заинтересован в сильном, стабильном и развивающемся Иране. Особо Накиви отметил глубокие исторические, культурные связи между народами двух стран.

Главной темой беседы сторон стали укрепление экономического взаимодействия между двумя странами и расширение торговых обменов между ними, говорится в сообщении.