Вестник Кавказа

Тегеран нарастил импорт турецких товаров

Тегеран нарастил импорт турецких товаров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Импорт ненефтяной продукции из Турции в Иран вырос на 23,6%. Тегеран закупал продукты питание, оборудование и другие товары.

За период с 21 марта по 21 мая текущего года Иран увеличил закупку турецкой ненефтяной продукции, сообщает Таможенная администрация ИРИ.

В стоимостном выражении иранский импорт увеличился на 23,6%, а в весовом - на 11%. Тегеран приобрел 1,08 млн тонн товаров на сумму около $1,37 млрд.

Отмечается, что Иран в основном импортирует из Турции продукты питания, различное оборудование, сырье, ткани и другие товары. 

Стоит добавить, что по данным ведомства, двусторонний товарооборот за указанный период превысил $2 млрд, что на 11,2% больше прошлогодних показателей.

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