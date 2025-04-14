Тегеран нарастил импорт турецких товаров

Импорт ненефтяной продукции из Турции в Иран вырос на 23,6%. Тегеран закупал продукты питание, оборудование и другие товары.

За период с 21 марта по 21 мая текущего года Иран увеличил закупку турецкой ненефтяной продукции, сообщает Таможенная администрация ИРИ.

В стоимостном выражении иранский импорт увеличился на 23,6%, а в весовом - на 11%. Тегеран приобрел 1,08 млн тонн товаров на сумму около $1,37 млрд.

Отмечается, что Иран в основном импортирует из Турции продукты питания, различное оборудование, сырье, ткани и другие товары.

Стоит добавить, что по данным ведомства, двусторонний товарооборот за указанный период превысил $2 млрд, что на 11,2% больше прошлогодних показателей.