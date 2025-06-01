Россия в три раза нарастила импорт турецкого шоколада

Россия в апреле 2025 года увеличила закупки шоколада из Турции. Суммарно с начала года Анкара экспортировала шоколада почти на $20 млн.

Россия в апреле 2025 года в три раза нарастила импорт турецкого шоколада, поставки достигли рекордных значений, пишет РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статслужбы.

В апреле Турция экспортировала в Россию шоколада и других изделий с его содержанием на $5,6 млн – максимум за все время торговли России и Турции. В годовом выражении экспорт увеличился в 2,7 раза, а в месячном – на 9%.

С начала текущего года общая сумма поставок шоколада из Турции в Россию составила $19,4 млн – в два раза больше прошлогодних показателей.

Стоит добавить, что объемы поставок турецкого шоколада в Россию за весь 2024 год достигли $41,5 млн. Больше всего Россия приобрела различные пищевые продукты из шоколада.