Вестник Кавказа

Турция резко нарастила закупки российской пшеницы

Зерно пшеницы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В апреле импорт Турцией пшеницы из России вырос в полтора раза, приблизившись к максимуму за год. В марте в Турции сняли действовавшие почти год ограничения на ввоз импортной пшеницы.

В апреле в Турцию из России было поставлено пшеницы на $90,2 млн, следует из данных турецкой статистической службы.

Поставки выросли в полтора раза за месяц и достигли максимума с июня 2024 года. Отметим, что с 21 июня 2024 года в стране действовали ограничения на ввоз импортной пшеницы. В конце марта 2025 года Турецкий зерновой совет снял ограничения, что привело к резкому росту закупок в апреле.

За первые четыре месяца текущего года Турция ввезла российской пшеницы на  $223,9 млн, что меньше в 2,3 раза, чем за аналогичный период 2024 года, пишет РИА Новости.

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