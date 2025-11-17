Вестник Кавказа

Тегеран готов к новым переговорам с Вашингтоном

Тегеран готов к новым переговорам с Вашингтоном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране заявили о том, что готовы к проведению переговоров с США по вопросам ядерной программы, но с учетом его требований, сообщает CNN.

Тегеран согласен на переговоры с Вашингтоном по ядерной программе, но при условии, что Белый дом учтет мнение Ирана, заявил советник иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи Камаль Харрази американскому телеканалу CNN.

"Они должны сделать первый шаг и показать, что готовы взаимодействовать с нами на условиях, которые мы выдвинем. Это должно быть основано на равноправии и взаимном уважении"

– Камаль Харрази

Советник также подчеркнул, что Иран будет говорить с США о степени обогащения урана, но не о его прекращении, при этом не стремясь к созданию ядерного оружия. В приоритетах Ирана обсуждение исключительно своей ядерной программы, а не производства баллистических ракет.

По его словам, Тегеран стремится к применению ядерного топлива в гражданских целях, главным образом в медицине.

Харрази отметил, что советует американскому президенту Дональду Трампу придерживаться "позитивного подхода" в отношениях с иранскими коллегами, при этом Иран готов к возможной конфронтации с США и может ответить на угрозы с их стороны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
610 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.