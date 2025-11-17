Тегеран готов к новым переговорам с Вашингтоном

В Иране заявили о том, что готовы к проведению переговоров с США по вопросам ядерной программы, но с учетом его требований, сообщает CNN.

Тегеран согласен на переговоры с Вашингтоном по ядерной программе, но при условии, что Белый дом учтет мнение Ирана, заявил советник иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи Камаль Харрази американскому телеканалу CNN.

"Они должны сделать первый шаг и показать, что готовы взаимодействовать с нами на условиях, которые мы выдвинем. Это должно быть основано на равноправии и взаимном уважении"

– Камаль Харрази

Советник также подчеркнул, что Иран будет говорить с США о степени обогащения урана, но не о его прекращении, при этом не стремясь к созданию ядерного оружия. В приоритетах Ирана обсуждение исключительно своей ядерной программы, а не производства баллистических ракет.

По его словам, Тегеран стремится к применению ядерного топлива в гражданских целях, главным образом в медицине.

Харрази отметил, что советует американскому президенту Дональду Трампу придерживаться "позитивного подхода" в отношениях с иранскими коллегами, при этом Иран готов к возможной конфронтации с США и может ответить на угрозы с их стороны.