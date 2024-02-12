Тбилиси стал одним из лучших городов будущего Европы

Столица Грузии вошла в десятку лучших европейских городов будущего. Тбилиси оказался сразу в двух категориях - "Эффективность расходов" и "Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций".

Компания fDI Intelligence, входящая в группу Financial Times, включила Тбилиси в топ-10 лучших городов в рейтинге городов Европы будущего 2024.

Столица Грузии оказалась сразу в двух категориях - "Эффективность расходов" и "Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций". В первой категории Тбилиси расположился на 6-й строчке.

Что касается второй категории, то грузинская столица оказалась на 9-м месте. Тбилиси попал в один рейтинг с такими городами как Барселона, Лондон, Берлин, Мадрид и т.д.

Стоит добавить, что при составлении рейтинга были изучены 509 мест. Эксперты оценивали города по экономическому потенциалу, человеческому капиталу и образу жизни, эффективности расходов, коммуникациям, благоприятной среде для бизнеса, стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.