Вестник Кавказа
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Тбилиси стал одним из лучших городов будущего Европы

Вид Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Столица Грузии вошла в десятку лучших европейских городов будущего. Тбилиси оказался сразу в двух категориях - "Эффективность расходов" и "Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций".

Компания fDI Intelligence, входящая в группу Financial Times, включила Тбилиси в топ-10 лучших городов в рейтинге городов Европы будущего 2024.

Столица Грузии оказалась сразу в двух категориях - "Эффективность расходов" и "Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций". В первой категории Тбилиси расположился на 6-й строчке.

Что касается второй категории, то грузинская столица оказалась на 9-м месте. Тбилиси попал в один рейтинг с такими городами как Барселона, Лондон, Берлин, Мадрид и т.д.

Стоит добавить, что при составлении рейтинга были изучены 509 мест. Эксперты оценивали города по экономическому потенциалу, человеческому капиталу и образу жизни, эффективности расходов, коммуникациям, благоприятной среде для бизнеса, стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.

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