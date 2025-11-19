Вестник Кавказа

Тбилиси поддерживает армяно-азербайджанское урегулирование – Бочоришвили

Здание МИД Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Грузии положительно оценила стабилизацию отношений Баку и Еревана и заявила о том, что Тбилиси заинтересованы в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.

Грузия положительно оценивает динамику улучшения и стабилизации азербайджано-армянских отношений, такое заявление сделала глава грузинского внешнеполитического ведомства Мака Бочоришвили в интервью "Первому каналу".

Она подчеркнула, что этот процесс – один из важных факторов обеспечения мира на Южном Кавказе, кроме того, это важно для дальнейшего развития региона и укрепления его позиций в Среднем коридоре.

Министр обозначила заинтересованность Грузии в дружественных отношениях Азербайджана и Армении, и отметила, что Тбилиси поддерживает тесные связи как с Баку, так и с Ереваном в равной степени.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
885 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.