Тбилиси готов вернуться в ПАСЕ

Власти Грузии настаивают на возможности возобновления работы в Парламентской ассамблее Совета Европы только при условии признания легитимности прошедших парламентских выборов.

Грузинская делегация не продолжит сотрудничество с Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) до момента снятия европейской структурой требования об организации и проведении внеочередных выборов, объявил председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе.

"Требование ПАСЕ провести внеочередные выборы в Грузии, зафиксированное в январской резолюции Ассамблеи, является "красной линией". Грузия не будет принимать участие в сессиях, пока ПАСЕ не изменит свою позицию"

– Николоз Самхарадзе

Глава комитета по международным делам Грузии подчеркнул, что условие, выставленное ПАСЕ, является "политически мотивированным", ввиду отсутствия доказательств фальсификации парламентских выборов в октябре 2024 года.

Ранее организаторы форума по расширению ЕС, который должен пройти 18 ноября в Брюсселе, не включили Грузию в список приглашенных. Одновременно с этим в страну прибыла делегация ПАСЕ, встретившаяся с руководством оппозиционной партии.

В январе этого года Грузия приостановила участие в ПАСЕ после принятой на заседании совета резолюции, призывающей власти республики к проведению новых парламентских выборов, а также освобождению политзаключенных. Премьер-министр страны, комментируя решение европейского ведомства, назвал требования "оскорбительными".