Сын Церетели стал новым президентом Российской академии художеств

Василий Церетели стал президентом Российской академии художеств. Он сменил на посту Зураба Церетели, который умер в ночь на 22 апреля.

Василий Церетели избран на пост президента Российской академии художеств, сообщает пресс-служба РАХ.

Согласно процедуре, нового руководителя Академии должен утвердить в должности кабинет министров России.

Василий Церетели стал и.о. главы РАХ, сменив на посту своего деда Зураба Церетели, который умер на 92 году жизни в ночь на 22 апреля.

Стоит добавить, что до нового назначения он занимал должность вице-президента Российской академии художеств.