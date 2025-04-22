Вестник Кавказа

Сын Церетели стал новым президентом Российской академии художеств

Сын Церетели стал новым президентом Российской академии художеств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Василий Церетели стал президентом Российской академии художеств. Он сменил на посту Зураба Церетели, который умер в ночь на 22 апреля.

Василий Церетели избран на пост президента Российской академии художеств, сообщает пресс-служба РАХ.

Согласно процедуре, нового руководителя Академии должен утвердить в должности кабинет министров России.

Василий Церетели стал и.о. главы РАХ, сменив на посту своего деда Зураба Церетели, который умер на 92 году жизни в ночь на 22 апреля.

Стоит добавить, что до нового назначения он занимал должность вице-президента Российской академии художеств.

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