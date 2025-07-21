Свыше 20 интернет-изданий приостановили работу в Грузии

Более двух десятков интернет-порталов временно перестали работать в Грузии. Все они известны своей антиправительственной редакционной политикой.

В Грузии приостановили работу сайты 22 интернет-изданий, которые известны своей антиправительственной редакционной политикой. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Все эти порталы были недоступны на протяжении нескольких часов. Среди них – Batumelebi, Publica, ON.GE, Media Checker и Netgazeti.

При попытки зайти на их сайты появлялся черный квадрат. Со временам часть сайтов возобновила работу, остальные же по-прежнему недоступны.

Подробности произошедшего неизвестны.