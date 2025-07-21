Вестник Кавказа

Свыше 20 интернет-изданий приостановили работу в Грузии

Свыше 20 интернет-изданий приостановили работу в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более двух десятков интернет-порталов временно перестали работать в Грузии. Все они известны своей антиправительственной редакционной политикой.

В Грузии приостановили работу сайты 22 интернет-изданий, которые известны своей антиправительственной редакционной политикой. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Все эти порталы были недоступны на протяжении нескольких часов. Среди них – Batumelebi, Publica, ON.GE, Media Checker и Netgazeti. 

При попытки зайти на их сайты появлялся черный квадрат. Со временам часть сайтов возобновила работу, остальные же по-прежнему недоступны.

Подробности произошедшего неизвестны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
575 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.