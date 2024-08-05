Вестник Кавказа

Свыше 2 тыс детей из Северной Осетии отдохнут в лагерях на Кубани

Свыше 2 тыс детей из Северной Осетии отдохнут в лагерях на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В кубанских лагерях до конца августа успеют отдохнуть более 2 тыс мальчишек и девчонок из Северной Осетии, сообщают власти республики. Продолжительность каждой смены составляет 3 недели.

 

В детских лагерях Краснодарского края до конца текущего лета отдохнут несколько тысяч детей из Северной Осетии. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики Северного Кавказа.

Сергей Меняйло подчеркнул, что специалисты регионального Минтруда тщательным образом выбирали лагеря, в которые следует отправить детей на отдых.

"Для детей созданы замечательные условия: вкусная еда, море, интересные кружки и секции. Судя по фото, юные отдыхающие довольны"

– глава Северной Осетии

Он напомнил, что каждая смета длится 3 недели.

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