Пицунда вошла в топ-5 мест для отдыха на базах в августе

Один из самых любимых курортов Абхазии Пицунда вошла в числе лидеров рейтинга наиболее популярных направлений для отдыха на базах в августе. Первое место заняла Голубицкая на Азовском море.

Абхазская Пицунда стала пятой в рейтинге мест, которые россияне выбрали для отдыха на базах в текущем месяце. Такую статистику подготовил сервис бронирования Tvil.ru.

По его данным, ночь на базе отдыха в Пицунде обойдется в среднем в 5740 рублей. Как правило, туристы проводят там 9 ночей.

Лидирует в рейтинге станица Голубицкая со стоимостью ночи более 6 тыс рублей и средней продолжительностью отдыха 6 ночей.

В топ-3 также попали Архыз в Карачаево-Черкесии и станица Должанская на Азовском море. Четвертое место заняла Анапа.

Кстати, дороже всего из топ-10 направлений стоит ночь именно в Анапе: средняя стоимость – 10897 рублей за ночь. Экономнее всего получится отдохнуть в крымской Феодосии – 3880 рублей за ночь.

Если говорить о длительности отдыха, то больше всего времени туристы предпочитают проводить в Пицунде, – в среднем проживание на базе отдыха там длится 9 ночей. На самый короткий срок бронируют места в Архызе – всего три ночи, каждая из которых обойдется более чем в 6,1 тыс рублей.