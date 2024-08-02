Отдых в Пицунде: как посетить дачи Сталина и Горбачева в Мюссере

Дача Сталина в Мюссере могла быть стать первой его абхазской резиденцией, но дачу на Холодной речке построили на несколько лет быстрее. Расскажем, где находится дача Сталина в Мюссере, как туда добраться, как она строилась, какой у дачи режим работы, какова цена билета в 2024 году, а также что там посмотреть.

Официальное название дачи Сталина в Мюссере звучит как “объект особого назначения № 27”. Именно здесь главе СССР пришла идея построить первый дом отдыха для государственных лиц в Абхазии.

Где находится дача Сталина в Мюссере?

Госдача № 27 находится в поселке Мюссера (другое название - Мысра), расположенном на побережье Черного моря между курортами Пицунда и Гудаута в Гудаутском районе Абхазии. Дача находится на территории Пицундо-Мюссерского заповедника около Мюссерского ущелья и одноименной реки. Гагра от дачи Сталина в Мюссере находится в 30 км, Гудаута и Пицунда - в 34 км, Новый Афон - в 50 км, КПП Псоу - в 57 км, Сухум - в 75 км.

Как строилась дача Сталина в Мюссере?

Строительство этой сталинской резиденции было запланировано раньше остальных абхазских госдач. Архитектором проекта был назначен Владимир Гельфрейх, спроектировавший впоследствии множество известных зданий и станций московского метро. Но планировка и работы затянулись, в том числе Сталин сам вносил много правок, и объект № 27 был завершен и готов к использованию только в 1936 году, хотя началось строительство в 1931 году. В 1942 году дачу заминировали как важный государственный объект на случай захвата. Считается, что эту абхазскую виллу Сталин посещал 8 раз.

Как добраться до дачи Сталина в Мюссере?

Дача Сталина расположена в почти 5 км от поселка Мюссера, идти пешком оттуда почти час, но доехать на такси можно за 12 минут. От Пицунды к даче ехать почти час, дело в том, что хотя населенные пункты находятся не так далеко друг от друга, автомобильная дорога длиной 34 км идет не по побережью, а в объезд. Поэтому все маршрутки и автобусы, следующие от Псоу до Сухума объезжают поселок. Железнодорожная линия проходит параллельно автодороге, поэтому даже когда в Сухум начнут ходить “Ласточки”, в Мюссер они заезжать не будут.

Таким образом, на общественном транспорте до дачи доехать не получится, либо на собственной или арендованной машине, либо на такси. Кроме того, многие туристы выбирают экскурсию, совмещенную с морской прогулкой на теплоходе, который отправляется от более крупных абхазских курортов, обычно Пицунды.

Какая цена билета на дачу Сталина в Мюссере?

Стоимость посещения дачи Сталина в Мюссере в 2024 году составляет 300 рублей с взрослого, для детей до 10 лет вход бесплатный. В эту цену включена небольшая экскурсия и посещение двух госдач. Оплата обычно производится на КПП.

Какой режим работы дачи Сталина в Мюссере?

Дача Сталина в Мюссере открыта каждый день, но рабочий день не слишком длинный: с 10:30 до 16:00.

Что посмотреть на даче Сталина в Мюссере?

Дача Сталина в Мюссере расположена в живописном месте на территории бывшего имения нефтепромышленника Лианозова. Руины самого имения с колоннами 1910 года, заброшенного после Октябрьской революции, можно увидеть неподалеку от госдачи № 27.

На территории у сталинской дачи расположено несколько построек, включая выкрашенную в зеленый цвет резиденцию, здание с бассейном и сауной (в море Сталин не купался), пищеблок, дом для охраны и гостевые дома. Все эти строения пребывают в плохом состоянии. Из главного здания вели тайные ходы, в том числе в бухту, которые сейчас замурованы.

В главном двухэтажном доме уже не все сохранившиеся интерьеры оригинальные, в некоторых местах заменена мебель и предметы декора. Лучше всего сохранился зал для заседаний и кабинет, расположенные на втором этаже, но также можно увидеть гостиную, столовую, балкон и спальни с ванными комнатами. А вот бильярдный стол и рояль из зоны отдыха перенесли на дачу Горбачева. Как и на других дачах главы СССР стены здесь отделаны дорогими породами дерева, а окна сделаны из горного хрусталя.

Кроме дачи Сталина туристы осматривают пятиэтажную дачу Горбачева, расположенную ближе к морю. Между дачами меньше километра по дороге - идти пешком минут 10 по высокой каменной лестнице. Интерьеры горбачевской дачи выглядят намного богаче: мрамор, люстра длиной 24 метра, кованые двери, витражи и панно работы Церетели и бассейн. Туристы могут даже остановиться в одном из номеров дачи Горбачева на ночь, так как верхние этажи сдают желающим. Остальные помещения открыты для экскурсий. С дачи Горбачева уже можно спуститься на красивый пляж.

Территория дач очень большая. Здесь были посажены мандариновые и апельсиновые сады, а также виноградные лозы, но они не сохранились. Чайная плантация осталась, но для сбора чая не используется.