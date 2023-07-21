Как добраться в Пицунду из Сочи

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сравнительно недорогие варианты отдыха, мягкий климат, песчано-галечные пляжи, руины античного города Питиунта и другие исторические и природные достопримечательности привлекают туристов в Абхазию. Расскажем, где находится Пицунда, как добраться туда из аэропорта Сочи, сколько стоит такси до Пицунды, как избежать очередей на границе с Абхазией.

Пицунда - один из самых популярных курортов Абхазии наравне с Новым Афоном и Сухумом, куда, однако, приезжают реже, чем в Гагру. Расположенная вдоль черноморского побережья Пицунда стала городом лишь 16 лет назад и не успела обрасти необходимой для нового статуса туристической инфраструктурой. Зато море и воздух здесь намного чище. Не последнюю роль в этом играет расположенная в Пицунде реликтовая роща, где произрастает краснокнижная пицундская сосна.

Где находится Пицунда?

Пицунда расположена в одной из трех крупнейших бухт Восточного Причерноморья на одноименном мысе. По сравнению с Гагрой это более удаленный от российско-абхазской границы город: расстояние от КПП “Псоу” до Пицунды составляет 45 км. От Гагры Пицунда находится на расстоянии 18 км, и это единственные два города в Гагрском районе, остальные населенные пункты - или поселки городского типа (как раньше Пицунда), или села.

Как добраться из аэропорта Сочи в Пицунду?

взять машину напрокат

заказать такси или трансфер

добираться общественным транспортом

поехать по единому билету

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько ехать от аэропорта до Пицунды?

Сочинский аэропорт и Пицунду разделяет чуть менее 60 километров. Таким образом, дорога в Пицунду из аэропорта Сочи на машине займет полтора часа в лучшем случае. Этот вариант не учитывает пробки на дорогах и очередь на границе. На всякий случай на проверку документов на контрольно-пропускном пункте стоит закладывать некоторое время, особенно летом, когда желающих посетить Абхазию больше всего. Если повезет, границу можно перейти за 10 минут, но существует возможность застрять на пару часов.

Как избежать очередей на границе с Абхазией?

Лучше избегать времени, когда через “Псоу” один за одним следуют заполненные туристами экскурсионные автобусы, придерживающиеся программы однодневного путешествия по “золотому кольцу” Абхазии. По утрам пробки образуются на въезд, а по вечерам - на выезд. Таким образом, для въезда следует избегать временных рамок с 8:00 (иногда даже 7:00) до 10:00 утра, а для выезда - с 19:00 до 21:30.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Пицунду из Сочи на машине

Взять напрокат автомобиль можно взять как в аэропорту, так и в центре Сочи (там больше предложений). Компании, предоставляющие услугу аренды транспорта, указаны на сайте аэропорта, обычно у проверенных компаний есть собственные сайты с перечнем машин и прайс-листом. Большая часть операторов предоставляет услугу выезда в Абхазию, которая всегда оплачивается дополнительно, обычно от 2 до 6 тысяч рублей. Также требуется оформление абхазской страховки на границе.

До Пицунды следует двигаться по трассе А-147 до границы, дальше по Сухумскому шоссе до поворота на Пицунду, дозаправиться можно как на местных АЗС, так и на точках “Роснефти” (до Пицунды на шоссе их как минимум две).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Пицунду из аэропорта Сочи на такси или трансфером

Самым удобным вариантом будет заказ прямого трансфера из аэропорта прямо до отеля или апартаментов. Такую услугу предоставляют как компании, занимающиеся только трансферными перевозками, так и многие операторы такси, но это намного дороже. Так что если хочется сэкономить, то придется добираться с пересадкой.

Российские перевозчики такси довезут лишь до границы (сумма будет в пределах 300-600 рублей), а после проверки документов нужно будет выбирать одного из дежурящих у КПП “частников” (у них дороже, но можно торговаться), либо вызвать местное такси через приложения или обратную связь, указанную на сайтах (в основном в качестве личной связи водители используют мессенджер WhatsApp).

Как добраться от границы до Пицунды?

трансфер или такси

маршрутка

Сколько ехать от границы до Пицунды?

Расстояние в примерно 45 км автомобиль преодолевает за час, максимум за полтора, поездка на маршрутке займет примерно столько же.

Сколько стоит такси до Пицунды?

Поездка от российско-абхазской границы до Пицунды будет в среднем стоить 1400 рублей, трансфер от аэропорта - 3500 рублей.

А-Такси - личный трансфер от аэропорта 3850 рублей, групповой трансфер - 900 рублей (ходит с 5 утра до 10 вечера), есть скидка 5% на тариф “туда-обратно”;

Гаруда Экспресс - личный трансфер от аэропорта - 5500 рублей, сборно-групповой трансфер - 1270 рублей (ходят каждый час).

Другие известные операторы: Такси Максим, RED Taxi и Такси Престиж.

В Пицунду из аэропорта Сочи общественным транспортом

От аэропорта Адлер до границы с Абхазией можно доехать на автобусах и маршрутках. Самый удобный рейс - это прямой круглосуточный автобус №558 (билет стоит 30 рублей), но есть и другие варианты с пересадками.

Далее от КПП ”Псоу” до Пицунды ходит прямая маршрутка с 7 утра и до 9 вечера примерно каждые полчаса. Стоимость билета в 2023 году составляет 250 рублей.

В Пицунду из аэропорта Сочи по единому билету

Многим туристам кажется удобным вариант единого билета, когда покупается билет на самолет или поезд до Абхазии, а дальше в аэропорту Адлера или на вокзале туристов забирает прямой автобус, который идет до самых главных курортов.

Единственное, приходится подбирать билет на самолет с нужным временем прилета, чтобы не ждать отправления слишком долго. За день осуществляется восемь таких рейсов (автобусы приезжают в аэропорт Сочи в 5:45, 7:20, 8:15, 9:15, 11:35, 12:25, 14:10 и 15:05, на ожидание дается 15 минут, после чего транспорт отправляется).

До Пицунды автобус доезжает примерно за 3,5 часа (с учетом границы), делается десятиминутная остановка в Гагре. Стоимость билета из аэропорта в Пицунду составляет 643 рубля.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как доехать до Пицунды на поезде?

К сожалению, в Пицунде проходящие поезда из Москвы, Петербурга и Самары не останавливаются, а аналога “ласточки” или туристического поезда как в случае с Гагрой пока нет. Вариант поезда с пересадками не очень удобен: до Гагры можно доехать на экспресс-ласточке или поездах 479А Спб - Сухум/306М Москва - Сухум/487Й Самара - Сухум, или ретро-поездах 927С из Туапсе/927Й Сочи-Гагра, а дальше взять такси до Пицунды (около 500 рублей) или поехать на маршрутке (каждые 15 минут) автобусе №5 (ходят с 7:00 до 17:00 примерно раз в час).