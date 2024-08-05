Азербайджан и Дагестан будут вместе растить нектарины

В Дагестане при содействии азербайджанского инвестора будут созданы нектариновые и черешневые сады. Об этом информирует пресс-служба Россельхозцентра Дагестана.

Азербайджанский инвестор вложится в развитие садоводства в Дагестане. Стороны планируют заложить сады черешни, нектаринов, персиков и начать выращивание оливы..

«В Дагестане состоялось подписание соглашений с представителями азербайджанской компании ISFA и дагестанской компанией S.R.Plast. В рамках достигнутых договоренностей стороны наметили планы совместного развития проектов в области садоводства»

– пресс-служба Россельхозцентра Дагестана

Уточняется, что реализация подобных проектов также способствует сокращению зависимости от импорта сельскохозяйственной продукции и способствует развитию экспорта собственных товаров. Таким образом, вложения азербайджанского инвестора в садоводческие проекты в Дагестане открывают новые горизонты для развития не только местного хозяйства, но и сельскохозяйственного сектора страны в целом. Этот шаг является важным этапом на пути к укреплению экономических связей между государствами и способствует устойчивому развитию аграрной отрасли.