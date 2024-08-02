Вестник Кавказа

Трех жителей КБР заподозрили в экстремизме

Трех жителей КБР заподозрили в экстремизме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Против трех жителей Кабардино-Балкарии завели уголовное дело. Их подозревают в экстремизме. Фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Трех жителей Кабардино-Балкарии задержали по подозрению в экстремизме, против них заведено уголовное дело, пишет пресс-служба УФСБ РФ по республике.

Как заявили в ведомстве, пойманные обвиняются в организации деятельности ячейки запрещенного в России экстремистского движения.

Работу ячейки пресекли в ходе проведенных мероприятий по противодействую экстремизму. Дело возбуждено по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ.

В случае доказанности вины, фигуранты могут лишиться свободы на 10 лет.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1010 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Река Баксан в КБР стала чище

Река Баксан в КБР стала чище

Самые лучшие дороги на Кавказе обнаружены в Ингушетии

Самые лучшие дороги на Кавказе обнаружены в Ингушетии

Самые низкие зарплаты педагогов выявлены на Кавказе

Самые низкие зарплаты педагогов выявлены на Кавказе

Власти Кабардино-Балкарии проведут генеральную уборку ко Дню республики

Власти Кабардино-Балкарии проведут генеральную уборку ко Дню республики

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы