Трех жителей КБР заподозрили в экстремизме

Против трех жителей Кабардино-Балкарии завели уголовное дело. Их подозревают в экстремизме. Фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Трех жителей Кабардино-Балкарии задержали по подозрению в экстремизме, против них заведено уголовное дело, пишет пресс-служба УФСБ РФ по республике.

Как заявили в ведомстве, пойманные обвиняются в организации деятельности ячейки запрещенного в России экстремистского движения.

Работу ячейки пресекли в ходе проведенных мероприятий по противодействую экстремизму. Дело возбуждено по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ.

В случае доказанности вины, фигуранты могут лишиться свободы на 10 лет.