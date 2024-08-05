Каменное святилище обнаружено в горах Ингушетии

Каменное святилище найдено в горах Ингушетии. Храм, который относится к доисламским культовым памятникам, находится на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

В горах Ингушетии, на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, было обнаружено древнее каменное святилище. Этот храм, относящийся к доисламским культовым памятникам, представляет собой возвышающуюся столпообразную конструкцию.

Столпообразные святилища в ингушской культуре играли важную роль в религиозных обрядах и верованиях. По местным легендам, такие сооружения воздвигались на месте, где молния убила человека.

«Данное столпообразное святилище отличается от группы подобных святилищ своими размерами — оно больше в размерах и стрельчатая ниша довольно глубокая и широкая. В плане основание святилища прямоугольное. Памятник после проведения соответствующих работ для обеспечения его целостности и сохранности будет внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия республики»

– пресс-служба заповедника

Каменные святилища обладают удивительной архитектурой, отражающей мастерство и технологии того времени. Массивные каменные блоки, собранные без применения специального связующего вещества, создают величественный облик сооружения. Рельефы и узоры, вырезанные на поверхности камня, говорят о высоком уровне художественной культуры и ремесленного мастерства древних мастеров.