Вестник Кавказа

Верхний Ларс собрал в пробке 4,3 тыс фур

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Очередь из большегрузных машин, которые ждут проезда на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии, все еще насчитывает несколько тысяч автомобилей.

На Военно-Грузинской дороге на данный момент скопились 4,3 тыс большегрузов, следует из данных ЦОДД Северной Осетии.

Именно столько фур из разных стран зарегистрировались в электронной очереди центра.

При этом проезд через КПП Верхний Ларс открыт для всех транспортных средств.

Напомним, что ситуация на границе России и Грузии, и без того непростая в летний туристический период, обострилась после того, как неделю назад почти на девять часов был закрыт проезд для всех автомобилей. Паузу в движении попросила грузинская сторона для проведения ремонтных работ.

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