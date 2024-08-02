Верхний Ларс собрал в пробке 4,3 тыс фур

Очередь из большегрузных машин, которые ждут проезда на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии, все еще насчитывает несколько тысяч автомобилей.

На Военно-Грузинской дороге на данный момент скопились 4,3 тыс большегрузов, следует из данных ЦОДД Северной Осетии.

Именно столько фур из разных стран зарегистрировались в электронной очереди центра.

При этом проезд через КПП Верхний Ларс открыт для всех транспортных средств.

Напомним, что ситуация на границе России и Грузии, и без того непростая в летний туристический период, обострилась после того, как неделю назад почти на девять часов был закрыт проезд для всех автомобилей. Паузу в движении попросила грузинская сторона для проведения ремонтных работ.