Иностранные туристы в Грузии тратятся на жилье больше всего

Иностранные туристы в Грузии потратили около 3,4 млн лари (116 млн рублей) с апреля по июнь этого года. Это на 2,7% больше, чем за такое же время в 2023 году. Информация об этом появилась на портале Национальной службы статистики "Сакстат".
Больше всего путешественники потратили денег на отели, гостиницы и съем жилья (1,2 млн лари или 40,9 млн рублей). Далее идут затраты на разнообразные товары и сувениры (960 тыс лари или 33,1 млн рублей). Тройку лидеров закрывают еда и напитки (600,6 тыс лари или 20,7 млн рублей).
За апрель-июнь средний чек интуриста в Грузии за одну поездку снизился на 1,8% и составил 2,2 тыс лари.
Напомним, что доходы Грузии повысились на 5,2% благодаря международному туризму. Прирост составил более $2 млрд. Больше всех потратились путешественники из России, затем идут туристы из Турции, Европы и Англии, Израиля и Азербайджана.