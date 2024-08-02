Иностранные туристы в Грузии тратятся на жилье больше всего

Сотрудники грузинской службы статистики выяснили, что с апреля по июнь иностранные туристы потратили в Грузии 3,4 млн лари. Больше всего денег они отдали за аренду жилья.

Иностранные туристы в Грузии потратили около 3,4 млн лари (116 млн рублей) с апреля по июнь этого года. Это на 2,7% больше, чем за такое же время в 2023 году. Информация об этом появилась на портале Национальной службы статистики "Сакстат".

Больше всего путешественники потратили денег на отели, гостиницы и съем жилья (1,2 млн лари или 40,9 млн рублей). Далее идут затраты на разнообразные товары и сувениры (960 тыс лари или 33,1 млн рублей). Тройку лидеров закрывают еда и напитки (600,6 тыс лари или 20,7 млн рублей).

За апрель-июнь средний чек интуриста в Грузии за одну поездку снизился на 1,8% и составил 2,2 тыс лари.

Напомним, что доходы Грузии повысились на 5,2% благодаря международному туризму. Прирост составил более $2 млрд. Больше всех потратились путешественники из России, затем идут туристы из Турции, Европы и Англии, Израиля и Азербайджана.