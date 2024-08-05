Гондольная канатка отправляется на реставрацию на «Эльбрусе»

Гондольная канатная дорога на курорте «Эльбрус» закрывается на реставрацию. На подъемниках будут проводить плановую замену оборудования.

Гондольная канатная дорога на курорте "Эльбрус" в ближайшие три недели будет закрыта на проведение регламентных работ. Несмотря на временные неудобства, посетителям курорта предлагается целый ряд альтернатив, чтобы приятно провести время и насладиться природой.

«В период со 2 по 22 сентября гондольные канатные дороги до станций „Кругозор“, „Мир“ и „Гарабаши“ будут закрыты для проведения осенних регламентных работ. Длительное закрытие подъемников связано с необходимостью проводить „большую инспекцию“ с заменой технического оборудования после 22,5 тысяч часов работы. Осенние работы позволят „Эльбрусу“ гарантировать техническую исправность канатных дорог и безопасность гостей курорта»

– пресс-служба курорта

Для тех, кто предпочитает активный отдых, на курорте "Эльбрус" имеется множество экотроп, которые позволяют гостям насладиться великолепными видами, свежим воздухом и кристально чистыми ручейками. Прогулка по экотропам могут быть как легкими пешими прогулками, так и более сложными маршрутами для опытных туристов. Это отличная возможность окунуться в мир гор и лесов, увидеть разнообразие флоры и фауны региона и насладиться уединением в окружении природы.

После активных прогулок по экотропам и горным тропам гости курорта могут посетить термальные источники, которые расположены поблизости. Термальные ванны славятся своими целебными свойствами и способностью расслабить уставшие мышцы после физических нагрузок. Кроме того, посещение термальных источников способствует общему оздоровлению организма, повышает иммунитет и улучшает общее самочувствие.

Еще одним удивительным местом, которое стоит посетить во время закрытия канатной дороги на курорте "Эльбрус", являются Голубые озера..