Жителя Адыгеи осудят на Кубани за вандализм

В Краснодаре предстанет перед судом житель Адыгеи. Он повредил два памятника в честь защитников Отечества. Приезжего заключили под стражу.

Жителя Республики Адыгея будут судить за повреждение двух памятников, установленных в честь защитников Отечества, пишет пресс-служба СУ СКР по Кубани.

В настоящее время мужчина пойман и находится под стражей. Против него завели уголовное дело, материалы которого правоохранители передали в суд.

Сначала мужчина оторвал от монумента "Ради жизни на земле" металлическую мемориальную звезду. Инцидент произошел 2 июня текущего года.

Затем он же 5 и 20 июня испортил мемориал "Расстрельный угол" на Аэродромной. Отмечается, что подсудимый украл элементы оружия.