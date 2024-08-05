Девдоракский тоннель закроют на ремонт

В Грузии на три дня закроют на ремонт тоннель, который ведет к границе с Россией. Уточняется, что работы будут длиться 3 дня.

Девдоракский автомобильный тоннель закроют на ремонт. Такие меры проводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и для обновления инфраструктуры. Водителям, планирующим путешествие в указанный период, следует учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

Ремонтные работы в тоннеле к границе с РФ запланированы на три дня. В этот период водителям будет предложено воспользоваться объездной дорогой, чтобы минимизировать задержки и обеспечить нормальное движение транспорта. Технические специалисты и рабочие будут осуществлять необходимые меры по обновлению дорожного покрытия и обеспечению безопасности проезда в тоннеле.

«С целью проведения профилактических работ в Девдоракском автомобильном тоннеле, расположенном на 132-135 километре автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс, 15, 16 и 17 августа 2024 года с 10:00 до 19:00 ограничивается проезд автотранспорта всех видов»

– пресс-служба департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии

Отметим, что проведение ремонтных работ в тоннелях и на автодорогах играет ключевую роль в обеспечении безопасности дорожного движения и сохранности транспортной инфраструктуры. Регулярное обслуживание и ремонт помогают предотвращать аварийные ситуации, улучшать качество дорог и обеспечивать комфортное передвижение для всех участников дорожного движения.