Дагестан восстановит дороги после разрушительных ливней

Порядка 32 млн рублей потребуется на восстановление дорог после ливневых дождей в Рутульском районе Дагестана. Дороги были повреждены в конце июля.

Недавние ливневые дожди, обрушившиеся на Рутульский район Дагестана в конце июля, нанесли серьезный ущерб дорожной инфраструктуре региона. По оценкам специалистов, на восстановление поврежденных участков дорог потребуется около 32 млн рублей. Ливни привели к вызвано разрушению дорожного полотна, сходу оползней, затоплению проезжей части и обвалу склонов.

«В настоящее время силами республиканских дорожных служб аварийно-восстановительные работы продолжаются, ориентировочные сроки восстановления – 15 сентября, примерная стоимость – 31,8 миллиона рублей»

– региональное правительство

Тщательная оценка ущерба показала, что на момент катастрофы повреждения затронули несколько критически важных участков дорог, которые нуждаются в немедленном восстановлении. Средства на общую сумму 32 миллионов рублей были выделены на проведение ремонтных работ и поддержание проходимости дорог.