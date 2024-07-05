Новая мечеть откроется в столице Чечни

В Грозном завершается строительство мечети, здание которой может вместить более 5 тыс верующих. Открытие мечети состоится 23 августа.

В столице Чечни Грозном, завершается строительство новой мечети, которая станет одним из ярких символов религиозной и архитектурной культуры региона. Планируется, что открытие мечети состоится 23 августа 2024 года.

«Новая мечеть расположена рядом с площадью Минутка. Для прихожан предусмотрены стояночная и парковая зона на территории религиозного комплекса»

– пресс-служба мэрии города

Установка освещения и благоустройство прилегающей территории являются неотъемлемой частью завершающего этапа работ. Красивое освещение в сочетании с оригинальным ландшафтным дизайном придаст новой мечети уникальный облик и сделает ее настоящим украшением города.

Новая мечеть в Грозном, способная вместить более 5 тысяч человек, станет сердцем мусульманской общины и позволит верующим собираться для совместных молитв и общения.

Помимо религиозной функции, мечеть также будет играть важную роль в социокультурной жизни города. Здесь будут проводиться различные мероприятия, культурные и образовательные программы, способствующие духовному развитию общества и толерантности между различными культурными группами.