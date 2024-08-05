Подозреваемых в убийстве женщины задержали в Ингушетии

Двое мужчин убили жительницу Петербурга в начале этого месяца. Подозреваемых задержали спустя почти две недели после случившегося.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ингушетии двух подозреваемых в убийстве женщины. Об этом рассказано в региональном МВД.

Убийство произошло около двух недель назад.

"Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий по факту совершения 1 августа в Санкт-Петербурге убийства, установили и доставили в отдел жителей села Али-Юрт и города Сунжа 2000 и 2002 годов рождения, у которых принята явка с повинной"

– пресс-служба ведомства

По словам фигурантов, они наносили женщине удары ножом за то что, она не выпускала их из своей квартиры. Они также утверждают, что женщина находилась под воздействием наркотических средств