Свыше 1,5 тыс иностранцев получают высшее образование в Северной Осетии

В вузах Северной Осетии учатся свыше 1,5 тыс иностранных студентов. Всего в республике получили регистрацию 7 тыс иностранцев.

Порядка 7 тыс иностранных граждан зарегистрированы в Северной Осетии. Из них более 1,5 тыс учатся в высших учебных заведениях, рассказа министр по национальной политике и внешним связям республики Алан Багиев.

"Всего в республике зарегистрированы порядка 7 тыс. иностранцев, из них свыше 1,5 тыс. - учащиеся вузов, остальные - трудовые мигранты"

- Алан Багиев

Он передал, что среди студентов, получающих образование в республике, есть выходцы из стран Африки, Юго-Восточной Азии и Южного Кавказа.

