Свыше 1,5 тыс иностранцев получают высшее образование в Северной Осетии

Порядка 7 тыс иностранных граждан зарегистрированы в Северной Осетии. Из них более 1,5 тыс учатся в высших учебных заведениях, рассказа министр по национальной политике и внешним связям республики Алан Багиев.

Он передал, что среди студентов, получающих образование в республике, есть выходцы из стран Африки, Юго-Восточной Азии и Южного Кавказа.