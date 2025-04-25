Швейцария нашла метод борьбы с нелегальными мигрантами - СМИ

Швейцария вслед за Германией сообщила, что будет возвращать нелегальных мигрантов из различных стран, включая Афганистан, в Турцию, куда будет этапировать их самолетами турецких авиакомпаний.

Вслед за Германией Швейцария заявила о том, что граждане Афганистана, совершившие преступления в Швейцарии или незаконно проникшие на территорию страны, будут депортироваться в Турцию.

Один афганский гражданин, отбывавший срок за преступление в швейцарской тюрьме, уже был отправлен самолетом в Турцию, откуда впоследствии он будет отправлен в Афганистан, пишет иранское государственное информационное агентство Tasnim со ссылкой на турецкое издание Sözcü.

В соответствии с подписанным Турцией "Соглашением о реадмиссии" страна принимает к себе нелегальных мигрантов, которые прибыли в Европу. Большинство из них составляют беженцы из Афганистана, Сирии, Ирака, стран Африки и Центральной Азии. За это власти Турции получили 3 млрд евро тремя траншами.

Планируется, что в ближайшие годы Турция примет около миллиона нелегальных беженцев из Европы, и это – несмотря на то, что Анкара проводит масштабные операции по борьбе с незаконной миграцией по всей территории страны, пишут афганские и международные СМИ.