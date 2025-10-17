Судья Конституционного суда Грузии объявила об отставке

Ирина Имерлишвили сообщила, что уходит с должности судьи Конституционного суда Грузии. Она подчеркнула, что это связано с переходом на новое место работы.

В Грузии ушла с занимаемой должности судья Конституционного суда (КС) Ирина Имерлишвили. Об этом сказано в сообщении ведомства.

Она объяснила, что ушла в отставку в связи с тем, что в ближайшем будущем завершится срок ее полномочий.

"Как вам известно, в отличие от судов общей юрисдикции, судьи Конституционного суда назначаются на определенный срок и только один раз. Соответственно, у меня оставался неполный год, несколько месяцев"

– Ирина Имерлишвили

Она подчеркнула, что ей поступило предложение занять должность ректора в одном частном международном университета, которое она согласилась принять.

Напомним, Имерлишвили была назначена судьей Конституционного суда в 2016 году. До этого она в течение нескольких лет занимала должность помощника президента Грузии в Совете нацбезопасности, а также секретаря Совбеза по вопросам нацбезопасности.