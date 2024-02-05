Суд наложил арест на имущество жены экс-главы УГИБДД Ставрополья

Арест затрагивает как движимое, так и недвижимое имущество женщины. Суд также арестовал транспортное средство ее сестры.

Черкесский городской суд арестовал имущество женщины, которая состоит в гражданском браке с экс-начальником УГИБДД по Ставропольскому краю. Об этом рассказали в самом суде.

"Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о наложении ареста в виде запрета права отчуждения на заявленное в ходе заседания имущество"

– представитель суда

Под арест попали принадлежащие женщине три автомобиля и две квартиры. Кроме того, арестована машина ее сестры.

Следующее слушание намечено на 25 марта, передает ТАСС.