Суд лишил бывшего вице-премьера КЧР почти 20 объектов недвижимости

Бывший вице-премьер КЧР остался по решению суда без двух десятков объектов недвижимости и нескольких автомобилей. Суммарная стоимость конфискованного имущества составляет более 80 млн рублей.

В Карачаево-Черкесии конфисковали 19 объектов недвижимости у бывшего вице-премьера Карачаево-Черкесии (КЧР) и ее родственников. Об этом информирует 25 ноября Черкесский горсуд.

Как отмечается, истцом было полностью доказано незаконное происхождение конфискованного имущества и его приобретения на неподтвержденные доходы.

"Судом исковые требования удовлетворены частично, в доход государства обращены 19 объектов недвижимости, два транспортных средства марок AUDI Q5 и Lexus NX200T и взысканы солидарно денежные средства в размере 1,8 млн рублей как эквивалент стоимости проданного транспортного средства, а также судебные расходы в размере 230 тыс рублей"

– пресс-служба суда

Иск об обращении в доход государства имущества, купленного на неподтвержденные доходы, прокуратура КЧР предъявила к бывшему зампреду республиканского правительства и ее родственникам.

Установлено, что она вместе со своими близкими приобрела эти объекты недвижимости и три транспортных средства в период с 2015 по 2022 год.

"Должностное лицо и ее родственники, имея подтвержденный доход в общей сумме свыше 29 млн рублей, а также привлеченные кредитные средства по договору ипотеки в сумме 6,7 млн рублей, с 2015 года по 2022 год включительно приобрели 19 объектов недвижимости и три автотранспортных средства премиум-класса"

– Черкесский горсуд

Согласно экспертному заключению, суммарная стоимость имущества составила 81,4 млн рублей