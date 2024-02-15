Строительство объездной дороги возле Батуми вышло на финишную прямую

В Грузии подходит к концу строительство дороги в объезд курорта. Строительные работы могут быть завершены в течение ближайших нескольких месяцев.

В Грузии завершается строительство объездной дороги возле Батуми. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры республики Ираклий Карселадзе.

"Сложнейший проект объездной дороги Батуми, строительство которой ведется в сложных геологических условиях, несмотря на множество вызовов, будет завершен в этом году"

– руководитель ведомства

Дорогу постараются открыть к началу летнего сезона.

Новая дорога в объезд Батуми

Данный проект включает в себя строительство дороги протяженностью 14 км, а также 20 мостовых переходов и 5 тоннелей. Новая дорога вместе с кобулетской дорогой позволят разгрузить курортную зону Аджарии, тем самым поспособствует росту транзитного грузооборота.