Вестник Кавказа

Строительство объездной дороги возле Батуми вышло на финишную прямую

строительство дороги в объезд Батуми
© Фото: Courtesy of Roads Department of Georgia
В Грузии подходит к концу строительство дороги в объезд курорта. Строительные работы могут быть завершены в течение ближайших нескольких месяцев.

В Грузии завершается строительство объездной дороги возле Батуми. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры республики Ираклий Карселадзе.

"Сложнейший проект объездной дороги Батуми, строительство которой ведется в сложных геологических условиях, несмотря на множество вызовов, будет завершен в этом году"

– руководитель ведомства

Дорогу постараются открыть к началу летнего сезона.

Новая дорога в объезд Батуми

Данный проект включает в себя строительство дороги протяженностью 14 км, а также 20 мостовых переходов и 5 тоннелей. Новая дорога вместе с кобулетской дорогой позволят разгрузить курортную зону Аджарии, тем самым поспособствует росту транзитного грузооборота.

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