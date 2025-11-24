Строительство крупнейшего водозабора началось в Ингушетии

В Ингушетии состоялась церемония закладки капсулы в основание будущего водозаборного узла. Он будет располагаться на реке Асса.
В сельском поселении Алкун в Ингушетии заложили капсулу на месте строительства крупнейшего водозабора. Об этом рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Водозаборный узел мощностью до 100 тыс куб метров сутки будет располагаться на реке Асса.
"Мы начинаем строительство объекта, значение которого для региона трудно переоценить. Многолетний дефицит воды напрямую влияет на качество жизни людей, развитие городов и сёл, инвестиционную привлекательность"
– Махмуд-Али Калиматов
Он отметил, что будущий комплекс на Ассе – это вклад в устойчивое развитие региона.
Глава республики акцентировал внимание на то, что объект даст возможность обеспечить водой десятки тысяч местных жителей.