Строить в Грузии становится дороже

Опубликовано: 10:24, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В марте нынешнего 2023 года в сравнении с февралем минувшего 2022 года в Грузии на 6,6% вырос индекс стоимости строительства – это связывают с ростом на 6,9% зарплат строителей и на 4,8% - цен на стройматериалы.

Только за один месяц, март текущего года, индекс стоимости строительства в Грузии вырос на 1,7% по сравнению с февралем, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

В основном это произошло за счет увеличения заработной платы строителей на 14,8%. Также на показателе сказался и рост стоимости строительных материалов, передает Sputnik Грузия

В первом квартале текущего года в Грузии было введено в эксплуатацию 689 объектов общей площадью 539,5 тыс кв м, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число введенных в эксплуатацию объектов снизилось на 1,2%, но их площадь выросла на 24,8%. Больше половины построенных в первом квартале 2022 года объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.

Напомним, "Сакстат" проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства – это средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий.