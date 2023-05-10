Строить в Грузии становится дороже

Только за один месяц, март текущего года, индекс стоимости строительства в Грузии вырос на 1,7% по сравнению с февралем, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
В основном это произошло за счет увеличения заработной платы строителей на 14,8%. Также на показателе сказался и рост стоимости строительных материалов, передает Sputnik Грузия
В первом квартале текущего года в Грузии было введено в эксплуатацию 689 объектов общей площадью 539,5 тыс кв м, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число введенных в эксплуатацию объектов снизилось на 1,2%, но их площадь выросла на 24,8%. Больше половины построенных в первом квартале 2022 года объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.
Напомним, "Сакстат" проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства – это средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий.