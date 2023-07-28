Шторм и град: в Ялте закрыли все пляжи

Опубликовано: 11:14, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из-за шторма в Ялте были закрыты все пляжи: нельзя купаться и выходить в море. Синоптики также предупредили гостей и жителей города о дождях, граде и усилении ветра.

Все ялтинские пляжи стали недоступны как для купания, так и для выхода в море. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, передает РИА Новости.

"Конечно, закрыты все пляжи из-за шторма, вывешены красные (запрещающие) флаги. Волнение моря 4-5 баллов. Купание и выход в море категорически запрещены"

– Янина Павленко

В эти минуты столбики ялтинских термометров закрепились на отметке +21 градус. Ночью прогнозируется похолодание до +19 градусов.

Ранее синоптики предупреждали о дождях и ветре силой до 28 м/с. В горах ветер будет разгоняться до 33-35 м/с. Также пройдут ливневые дожди, возможен град.