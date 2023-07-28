Пляжи Сочи закрыты из-за шторма

Опубликовано: 10:13, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Море в районе Сочи сегодня штормит, к вечеру пойдут дожди, непогода затянется на два дня. Купаться в море сегодня нельзя.

Сегодня в Сочи нельзя купаться в море, штормовая погода продлится до конца субботы

«Пляжные территории закрыты! Купание ограничено!»

– администрация курорта

Согласно прогнозу, волнение на море составит 4-5 баллов, могут образовываться смерчи над водой, действует штормовое предупреждение.

Сочи и соседние курорты оказались во власти непогоды, штормит также Азовское море. Во всем регионе ожидаются ливни и грозы, сильный ветер, подъем воды в реках.